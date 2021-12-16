Haberler Haberler Son dakika💥ASGARİ ÜCRETTEN KESİLMEYECEK ❗️2022 yılı damga vergisi ve gelir vergisi ne kadar❓

Son dakika💥ASGARİ ÜCRETTEN KESİLMEYECEK ❗️2022 yılı damga vergisi ve gelir vergisi ne kadar❓

Son dakika haberine göre; Asgari ücretten damga vergisi ve gelir vergisi kesilmeyecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada; "Asgari ücret net 4 bin 250 lira" olacak dedi. Böylelikle; 2022 yılı için brüt asgari ücret 5 bin 4 TL olacak. Nette bu rakam 4 bin 253 lira 40 kuruşa karşılık geliyor. Erdoğan buna ek olarak işverenden damga ve gelir vergisi kesilmeyeceğini duyurdu. Peki, 2022'de damga ve gelir vergileri ne kadar olacak? 2021'de damga vergisi ne kadar uygulandı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 16:44
Son dakika💥ASGARİ ÜCRETTEN KESİLMEYECEK ❗️2022 yılı damga vergisi ve gelir vergisi ne kadar❓

Herkesin merakla beklediği asgari ücret açıklaması sonrası 2022 yılında asgari ücretten iki verginin kesilmeyeceği de açıklandı. Buna göre; Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşı itibariyle asgari ücrette gelir ve damga vergisinin kaldırılacağını söyledi ve sözlerine, "Böylelikle işvereni 450 TL'lik bir maliyetten kurtarıyoruz" diyerek devam etti.

GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ NE KADAR?

2021 yılı asgari ücret hesabında baktığımızda çalışanlar, 456 lira 13 kuruş gelir vergisi ve 27 lira 15 kuruş damga vergisi ödüyordu. Gelir vergisinin bekar işçi için 268 lira 31 kuruşu çalışana Asgari Geçim İndirimi (AGİ) olarak iade edilirken 27 lira 15 kuruşu damga vergisi olarak kesildi.

2022 ASGARİ ÜCRETLE VERGİ DİLİMİ NE KADAR OLACAK?

Gelir vergisinde birinci dilim, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilerek çalışanların daha az vergi ödemesi sağlanacak. Kümülatif vergi matrahı hesaplanırken brüt asgari ücret esas alınacak.

Katma değer vergisi beyannamelerinin damga vergisi 2021 Yılında 64 lira 10 kuruşken 2022 yılında u rakam 87 lira 30 kuruş olacak. 2022 yılında bu tutar 34 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

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