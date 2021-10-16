Altın fiyatları CANLI - Altın gram kaç para? Çeyrek altın fiyatı? Yarım altın ne kadar? 16 Ekim altın son dakika!

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 16 Ekim Cumartesi günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 526,39 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.528,00 liradan işlem görüyor. İşte, 16 Ekim 2021 canlı altın fiyatları...

*Bilgiler 16 Ekim Cumartesi günü 00:40'da alınmıştır.

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ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasalarda yaşanan hareketlilik sürerken altının yükseliş sebebi de araştırılıyor. Son olarak altın 530 TL seviyesinde seyrediyor. Yükseliş sebebi merak edilen altın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yani TCMB'nın faiz indirimini takiben ABD tahvil getirilerinin yükselişiyle önemli bir artış yaşamıştı.

Hafta başında dolarda ve altında yaşanmış olan yükselişte yurt içi gelişmelerin yanında doların küresel olarak güçlenmesi de oldukça etkili oldu. Ayrıca enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyon baskısıyla dolar kuru da son olarak 9,17 TL seviyesine gelerek zirve tazeledi.