Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Ekim Masterchef potaya kim gitti?

Masterchef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya rekabet ettiği dokunulmazlık oyunu izleyicileri ekranlara kitledi. Dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? Eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 13 Ekim Çarşamba günü haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef Türkiye'de bu sezon ilk defa olan bir sonuç ortaya çıktı. Merakla beklenen dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Kırmızı takım, 5-0'lık skor ile galip geldi. Dokunulmazlık oyununda verilen yemeklerin tamamında başarılı olan kırmızı takımda dokunulmazlığı Emre kazandı.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te finale kalan iki isim arasında ve gecenin en iyi tabağını çıkaran Emre, bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı. Emre'nin eleme potasına gönderdiği Pelin, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

BİREYSEK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mavi takımdan beş kişi, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için gecenin en iyi yemeğini yapmaya çalıştı. Süre bitiminde şefler, hazırlanan ürünlerin tadımını yaptı. Değerlendirme sonucunda Burcu ve Emre finale kaldı