İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? İstanbul imsak vakti saati | Bayram namazı nasıl kılınır?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden bayram namazı saatleri bilgisini paylaştı. Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala milyonlarca kişinin merak ettiği bayram namazı saat kaçta sorusu cevabını buldu. 20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı'nın 1. gününde bayram namazı kılmak isteyenler bayram namazı saatleri listesine ayrıntıları inceleyerek ulaşabilecekler. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van bayram namazı saati başta olmak üzere il il bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı Sabah'ta. İşte, 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı vakti saatleri!

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bayram namazı saatleri bilgisi paylaşıldı. 20 Temmuz Salı günü eda edilecek olan bayram namazı vakti şöyle;

ADANA 06:07

ADIYAMAN 05:53

AFYONKARAHİSAR 06:22

AĞRI 05:30

AKSARAY 06:09

AMASYA 05:57

ANKARA: 06:10

ANTALYA 06:25

ARDAHAN 05:28

ARTVİN 05:32

AYDIN 06:35

BALIKESİR 06:31

BARTIN 06:09

BATMAN 05:42

BAYBURT 05:40

BİLECİK 06:21

BİNGÖL 05:42

BİTLİS 05:37

BOLU 06:13

BURDUR 06:25

BURSA 06:25

ÇANAKKALE 06:36

ÇANKIRI 06:06

ÇORUM 06:00

DENİZLİ 06:30

DİYARBAKIR 05:45

DÜZCE 06:15

EDİRNE 06:32

ELAZIĞ 05:48

ERZİNCAN 05:44

ERZURUM 05:37

ESKİŞEHİR 06:20

GAZİANTEP 05:58

GİRESUN 05:46

GÜMÜŞHANE 05:43

HAKKARİ 05:32

HATAY 06:05

IĞDIR 05:26

ISPARTA 06:24

İSTANBUL: 06:23

İZMİR: 06:36

KAHRAMANMARAŞ 05:59

KARABÜK 06:08

KARAMAN 06:15

KARS 05:28

KASTAMONU 06:03

KAYSERİ 06:02

KIRIKKALE 06:08

KIRKLARELİ 06:29

KIRŞEHİR 06:07

KİLİS 06:00

KOCAELİ 06:20

KONYA 06:16

KÜTAHYA 06:23

MALATYA 05:52

MANİSA 06:35

MARDİN 05:44

MERSİN 06:10

MUĞLA 06:34

MUŞ 05:38

NEVŞEHİR 06:06

NİĞDE 06:07

ORDU 05:48

OSMANİYE 06:03

RİZE 05:37

SAKARYA 06:18

SAMSUN 05:53

SİİRT 05:38

SİNOP 05:56

SİVAS 05:54

ŞANLIURFA 05:52

ŞIRNAK 05:37

TEKİRDAĞ 06:29

TOKAT 05:55

TRABZON 05:41

TUNCELİ 05:45

UŞAK 06:27

VAN 05:31

YALOVA 06:23

YOZGAT 06:03

ZONGULDAK 06:11

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir

.Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.