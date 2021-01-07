7 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? A101'de hangi ürünler indirimli? İşte A101 7 Ocak afişi...

Elektronikten, mutfak gereçlerine, ev aletlerine ve bilgisayar aksesuarlarına kadar çok çeşitli ürünlerin yer aldığı katalogda sınırlı sayıdaki ürünlere sahip olmak isteyen kişiler sabah saatlerinden itibaren Perşembe günleri mağazalara akın ediyor.
7 Ocak A101 Aktüel ürünler katoloğunda televizyon, fön makinası, telefon malzemeleri gibi elektronik ürünler de yer alıyor.
İndirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Birçok kişi arama motorlarında bu ürünleri araştırıyor.
İndirimli market ürünleri de araştırılıyor.
Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri başladı! İşte detaylar.
Mutfak gereçleri A101 raflarında indirimli olarak satılıyor.
Süt ve süt ürünlerinde indirim bulunuyor.