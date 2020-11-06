Alev Alev dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Gerçek hikaye mi? Alev Alev Hangi diziden uyarlama? İşte detaylar...

Yayın hayatına 5 Kasım'da başlayan Alev Alev dizisi izleyenleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Oldukça iddialı bir yangın sahnesi olan dizide birçok toplumsal probleme de değiniliyor. Peki, Alev Alev nerede çekiliyor ve konusu ne? Oyuncuları kimler? Alev Alev dizisi gerçek yaşanmış bir hikaye mi? Hangi diziden uyarlama? İşte detaylar...

ALEV ALEV NEREDE ÇEKİLİYOR?

Büyükçekmece'deki Alkent 2000 Mahallesi Alev Alev'in çekildiği yerlerden biridir. Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapılan çekimler de bulunmaktadır. Dizide yanan sarnıç sonradan dizi için yapılmıştır.

ALEV ALEV KONUSU NE?

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi… Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak 'Alev Alev', vereceği anlamlı mesajlar ve dikkat çekeceği konularla ekran başındaki izleyicilere de cesaret ve ilham kaynağı olmaya hazırlanıyor.

ALEV ALEV OYUNCULARI KİMLER?

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi isimler Alev Alev dizisi oyuncuları arasında yer alıyor.

ALEV ALEV DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Alev Alev dizisi gerçek yaşanmış bir faciaya dayanmaktadır. 1885 yılında Paris'te zengin katolikler tarafından düzenlenen ihtiyaç sahiplerinin yararına çeşitli ürünler satan yıllık bir yardım etkinliği, 1897'de boş bir alana inşa edilen ahşap binaya taşındı. 4 Mayıs 1897 yılında ise bir yardım organizasyonu sırasında binada yangın çıktı. 126 kişi yaşamını yitirdi.

ALEV ALEV DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizinin senaryosu Netflix'te yer alan Fransız yapımı "Le Bazar de la Charité" isimli diziden uyarlanmıştır.