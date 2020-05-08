Elon Musk'ın oğluna verdiği isim 'X Æ A-12 MUSK'ne demek? Elon Musk kimdir?
Elon Musk son günlerde gündemden düşmüyor. Özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Elon Musk oğluna 'X Æ A-12 MUSK' adını verdi sosyal medya karıştı. Peki, Elon Musk oğluna verdiği isim 'X Æ A-12 MUSK'ne demek? Elon Musk kimdir?
Baba olan Elon Musk'ın bebeğinin adı sosyal medyanın gündemine oturdu. Elon Musk, bir takipçisinin bebeğin adını sorması üzerine 'X Æ A-12 Musk' adını verdiğini söyledi. Elon Musk'ın cevabının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı 'X Æ A-12' etiketiyle paylaşımda bulundu.
ELON MUSK OĞLUNA NEDEN 'X Æ A-12 MUSK' İSMİNİ VERDİ? 'X Æ A-12 MUSK' NE DEMEK?
Space X'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından sevgilisi Grimes'ın erkek bir bebek dünyaya getirdiğini açıkladı. Elon Musk, bebeklerinin ismini açıklayıncadünyanın gündemi değişti. Oğlunun ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Elon Musk, bebeklerine 'X Æ A-12' ismini verecekleri söyledi. Æ, a ve e'nin birleşiminden oluşan Latince ve Eski İngilizcede bir bağ ama zamanla kullanımı azalmış. Danca, Norveççe ve İzlandacada Æ bir harf olarak sınıflandırılıyor. Kanadalı müzisyen son albümündeki bir şarkıya 4ÆM adını vermişti. A-12 de Lockheed'in CIA için ürettiği bir uçak modeli. Gelişimi sırasında tasarımcılar tarafından 'Archangel' (Büyülü Melek) olarak biliniyordu. Grimes ayrıca Archangel'in en favori şarkısı olduğunu yazdı ama kimin şarkısı olduğunu söylemedi.
ELON MUSK KİMDİR?
Elon Reeve Musk, bilinen adı ile Elon Musk (d. 28. Haziran 1971, Pretoria, Güney Afrika Cumhuriyeti) mühendis ve girişimcidir. Elon Musk, hem doğum yeri Güney Afrika Cumhuriyeti, hem Kanada, hem de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır. SpaceX'in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal'ın kurucu ortaklarındandır. SpaceX'te CEO ve baş tasarımcı; Tesla Motors'da başkan, CEO ve ürün tasarımcısı olarak görev yapmaktadır. Musk aynı zamanda SolarCity'nin de başkanıdır.
- 08.05.2020
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Elon Musk'ın oğluna verdiği isim 'X Æ A-12 MUSK'ne demek? Elon Musk kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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