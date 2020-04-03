La Casa De Papel saat kaçta yayınlanacak? La Casa De Papel 4. sezon yayınlandı mı? La Casa De Papel'in kadrosu... - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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De Papel saat kaçta yayınlanacak? 4. sezon yayınlandı mı? La Casa De Papel'in kadrosu...

La Casa De Papel saat kaçta yayınlanacak? La Casa De Papel 4. sezon yayınlandı mı? La Casa De Papel'in kadrosu...

De Papel'in 4. sezonunun yayınlanması için geri sayım sürüyor. İspanyol , bir soygun dizisi ve büyük bir hayran kitlesine sahip. Yayınlanan ilk sezonu ülkemizde ve dünyada büyük beğeni toplamıştı. İlk sezonun ardından 2. sezonda aynı beklentileri karşılayan dizinin 3. sezonu çekilmeye başlanmıştı. 3. sezonu için düşüş beklenen dizi yükselişine devam etti. Dizinin 4. sezonu büyük bir merakla bekleniyor. La Casa De Papel ne zaman yayınlanacak?

'da yayınlanan ve tüm dünyada büyük beğeni ile izlenen De Papel'in 4. sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Dijital , ve belgesel platformu Netflix'te yayınlanan 'in 4. sezonu birçok ülkede yayına girdi. Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan La Casa De Papel hakkında tüm detaylar içeriğimizde...

LA CASA DE PAPEL'İN KONUSU NE?

La Casa De Papel dizisinde Profesör kendisine ekip toplayarak kurduğu planı hayata geçirmek istemektedir. Plan doğrultusunda toplanan ekip İspanya Merkez Bankasını soymaya karar verir. Uzun bir süre eğitim çalışmalarını yürüten Profesör olayın ne kadar zor olacağının da farkındadır. Çalışmaların sonucunda yapılan planlar işe yarar birtakım aksaklıklar çıksa da büyük soygun yaşanır.

LA CASA DE PAPEL TÜRKİYE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel'in 4. sezonu birçok ülkede yayına girdi. Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan La Casa De Papel TSİ 10:00'da yayına girdi.

LA CASA DE PAPEL'İN KADROSU

La Casa De Papel'de Hovik Keuchkerian (Bogota), Najwa Nimri (Alicia), Fernando Cayo (Tamayo) ve 'The Engineer' olarak yeni üyeler katılıyor.

Önceki sezonlardan tanıdığımız karakterler Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (The Professor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo) Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (Coronel Prieto) & Mario de la Rosa (Suarez) ve dizinin yaratıcısı Álex Pina ile yönetmen Jesús Colmenar, yeni sezonda ekranlara dönüyorlar.

  1. 03.04.2020
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