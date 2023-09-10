Haberler Güreş 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin final maçında Osman Kan'ı yenen Ali Gürbüz üst üste ikinci kez altın kemerin sahibi oldu.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 18:55 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 18:57
671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen ve "Türk'ün ilk er meydanı" olarak nitelendirilen organizasyona yaklaşık 1200 pehlivan katıldı. Üç gün süren güreşlerde, çeyrek final maçlarını kazanan başpehlivanlar Ali Gürbüz ile Mustafa Batu, Osman Kan ile Kürşat Şevki Korkmaz kurayla yarı finalde eşleşti.

Recep Gürbüz Stadı'nda, puanlama sisteminin uygulanmadığı ve sağanak altında gerçekleştirilen başpehlivanlık yarı final maçında Batu'yu yenen Gürbüz ile Korkmaz'ı mağlup eden Kan finale yükseldi.

Geçen yılın şampiyonu Ali Gürbüz, puanlamanın uygulanmadığı finalde Osman Kan'a üstünlük sağlayıp, 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Kanarya'dan bomba transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...
Kemal Kılıçdaroğlu, EOKA rezaletini nasıl savunacağını şaşırdı: CHP'ye saldırmak akıl dışı
F.Bahçe mi G.Saray mı? İngiliz basınından flaş iddia
Almanya dünya şampiyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ CANLI İZLE 2023 | 671. Elmalı Yağlı güreş finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başkan Erdoğan Taha Akgül ile görüştü: Bir aksilik olmasın ha!
KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE 📺
OKULUN İLK GÜNÜ SERBEST KIYAFETLE GİDİLİR Mİ? | 11 Eylül 2023 okulun ilk günü üniforma zorunlu mu, sivil gidilir mi?
Türkşeker geçici işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Almanya'da Hansi Flick dönemi bitti Almanya'da Hansi Flick dönemi bitti 18:23
Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da ikinci oldu Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da ikinci oldu 18:00
Almanya dünya şampiyonu! Almanya dünya şampiyonu! 17:40
Kayserispor'da Recep Uçar dönemi! Kayserispor'da Recep Uçar dönemi! 17:31
Kayserispor Recep Uçar ile anlaştı! Kayserispor Recep Uçar ile anlaştı! 17:11
F.Bahçe'ye Al Musrati'den müjdeli haber! F.Bahçe'ye Al Musrati'den müjdeli haber! 16:46
Daha Eski
Japonya-Türkiye maçına Hollandalı hakem Japonya-Türkiye maçına Hollandalı hakem 16:28
A Milli Futbol Takımı Hollanda'ya gitti! A Milli Futbol Takımı Hollanda'ya gitti! 16:05
F.Bahçe mi G.Saray mı? İngiliz basınından flaş iddia F.Bahçe mi G.Saray mı? İngiliz basınından flaş iddia 15:51
G.Saray'ın Samsunspor mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Samsunspor mesaisi sürüyor! 15:46
Bakan Bak'tan özel sporculara tebrik Bakan Bak'tan özel sporculara tebrik 15:30
ManU'dan flaş Antony kararı! ManU'dan flaş Antony kararı! 15:13