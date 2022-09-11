Haberler Güreş Milli güreşçi Selçuk Can'dan Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli güreşçi Selçuk Can'dan Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli güreşçi Selçuk Can, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 72 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 21:23
Milli güreşçi Selçuk Can'dan Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda milli güreşçi Selçuk Can, Kazak Ibragim Magomadov'u 3-3 biten karşılaşmada son puan avantajıyla mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu ve dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazandı.

"ALLAH'A BİNLERCE KEZ ŞÜKÜRLER OLSUN"
Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli güreşçi, "Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Birçok duacım vardı. Hepsinden Allah razı olsun. Canım ailem, en büyük duacılarım ve destekçim. Açılışı bronz ile yaptık. Kemer hayali ile geldim. Hedefim altın madalyayı almaktı. Hayalime bugün burada ulaşamadım. Belki seneye, öbür seneye de ulaşamam ama Allah'ın izniyle o kemeri bir gün belime takacağım. İnancım bu yönde. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Üzerimde emeği olan hocalarıma, arkadaşlarıma, antrenman eşlerime teşekkür ediyorum. 7 kamptır beni hazırlayan arkadaşlarım var. Onlara da teşekkür ediyorum. Personellerimize de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DİĞER
Enes Ünal müthiş golle maça damgasını vurdu! Getafe sezonun ilk galibiyetini aldı
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan Icardi ve Mata sözleri
Buruk: Maçın bütününe hakimdik
Kerem şov yaptı Galatasaray kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milli güreşçi Yunus Emre'den bronz madalya!
ELMALI GÜREŞLERİ İZLE | Elmalı Güreşleri kazanan belli oldu mu? Başpehlivan kim oldu?
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
Tünel filmi konusu ne? Tünel filmi oyuncuları kim, hangi kanalda?
Papua Yeni Gine’de 7,6 büyüklüğünde deprem
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem'den eleştirilere cevap! Kerem'den eleştirilere cevap! 22:20
Enes şov yaptı Getafe kazandı Enes şov yaptı Getafe kazandı 22:15
Yunus Akgün: Skora daha çok katkı yapacağız Yunus Akgün: Skora daha çok katkı yapacağız 22:12
Altay ilk galibiyetini aldı! Altay ilk galibiyetini aldı! 22:11
Eyüpspor evinde hata yapmadı! Eyüpspor evinde hata yapmadı! 22:06
Kerem şov yaptı Galatasaray kazandı! Kerem şov yaptı Galatasaray kazandı! 21:57
Daha Eski
Kayserispor Antalya'yı evinde devirdi! Kayserispor Antalya'yı evinde devirdi! 21:56
Milli güreşçi Selçuk Can dünya üçüncüsü! Milli güreşçi Selçuk Can dünya üçüncüsü! 21:23
İtalya çeyrek finalde! İtalya çeyrek finalde! 21:22
Milli güreşçi Yunus Emre'den bronz madalya! Milli güreşçi Yunus Emre'den bronz madalya! 21:19
Lazio evinde hata yapmadı! Lazio evinde hata yapmadı! 21:07
Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Gomis'e muhtaçsın" Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Gomis'e muhtaçsın" 21:06