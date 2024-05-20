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Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi Finali

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. İtalya temsilcisi Atalanta ile Alman devi Bayer Leverkusen final maçında karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 12:10
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Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi Finali

Atalanta - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi sahibini buluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonra en prestijli kulüp organizsyonu olan Avrupa Ligi'nde final Atalanta - Bayer Leverkusen maçına sahne olacak. Yarı finalede Roma'yı eleyen Bayer Leverkusen ve Marsilya'yı eleyen Atalanta, İrlanda'nın Dublin kentinde kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN? ATALANTA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda'nın Dublin şehrinde yer alan Dublin Arena'da oynanacak müsabaka Exxen'de canlı yayınlanacak. Müsabaka saat 22:00'da oynanacak.

FİNALE RUMEN HAKEM!

Avrupa Ligi Final karşılaşmasını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Slovak Ivan Kruzliak olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ ALAN NE KADAR KAZANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve adını finale yazdıran ekipler, final turunda en az 4.6 Milyon Euro kazanacak. Kazanan ekip 4 Milyon Euro ödül daha elde edecek. Atalanta ve Bayer Leverkusen, son 16 turunda 1.2 milyon euro, çeyrek finalde 1,8, yarı finalde 2,8 milyon euro ödül kazandı.

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