EMEKLİYE DESTEK DEVAM EDİYOR - Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Refah paketi...

SON DAKİKA EMEKLİ HABERİ - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Erdoğan Özen Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" Programı'na katıldı. Programda emekli vatandaşlar için birçok müjdeyi duyuran Bakan Vedat Işıkhan, Enerji desteği, finansal destekler, alışveriş desteği, iletişim ve ulaşım destekleri gibi birçok konuya değindi. İşte Bakan Vedat Işıkhan'ın emekli vatandaşlara müjdeleri...

VEDAT IŞIKHAN: "KALICI REFAH ARTIŞINI SAĞLAYACAĞIZ"

Bakan Vedat Işıkhan, SGK'nın önemli sorumluluk alanlarından birinin de emeklilik olduğunun altını çizdi ve "Her kurumumuz gibi biz de bu tedbirleri ve daha fazlasını hayata geçirmeye başladık. Gerek emeklilerimiz gerekse çalışanlarımız bizlere güvensin, Türkiye'yi 22 yılda getirdiğimiz nokta gibi inşallah kısa bir süre içerisinde enflasyonu kontrol altına alarak emeklilerimiz için de tüm vatandaşlarımız için de kalıcı refah artışını sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

SGK'DAN YENİ HİZMET MODELİ!

Emeklilerin yaşamlarını kolaylaştıracak teknolojik çözümleri devreye alacaklarını belirten Işıkhan, emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturdukları "emekliler.gov.tr" internet sitesinin kısa sürede erişime açılacağını kaydetti.

EMEKLİYE YENİ DESTEKLER AÇIKLANDI!

Yaz aylarında KYK Yurtları emekli vatandaşlara açılacak. Bakan Vedat Işıkhan konu hakkında, "Paydaşlarımızla görüşmelerimiz neticesinde netleşen desteklerin bir kısmını sizlerle paylaşmak isterim. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, bir aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacak. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı. Emeklilerimiz tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden tıpkı kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecek." ifadelerine yer verdi.