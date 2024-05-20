Haberler Haberler EMEKLİYE DESTEK DEVAM EDİYOR - Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Refah paketi...

EMEKLİYE DESTEK DEVAM EDİYOR - Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Refah paketi...

Son dakika emekli haberleri | 2024 yılının emekli yılı olacağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli yılına özel yeni destek ve düzenlemelerin detaylarını açıkladı. Enerji desteği, finansal destekler, alışveriş desteği, iletişim ve ulaşım destekleri gibi birçok ayrıcalık ile ilgili detaylar verildi. Açıklanan destek ve düzenlemelerin yanı sıra yeni destekler için de çalışmalar sürüyor. İşte emekli refah paketi çalışmaları ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 12:04 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 12:10
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EMEKLİYE DESTEK DEVAM EDİYOR - Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Refah paketi...

SON DAKİKA EMEKLİ HABERİ - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Erdoğan Özen Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" Programı'na katıldı. Programda emekli vatandaşlar için birçok müjdeyi duyuran Bakan Vedat Işıkhan, Enerji desteği, finansal destekler, alışveriş desteği, iletişim ve ulaşım destekleri gibi birçok konuya değindi. İşte Bakan Vedat Işıkhan'ın emekli vatandaşlara müjdeleri...

VEDAT IŞIKHAN: "KALICI REFAH ARTIŞINI SAĞLAYACAĞIZ"

Bakan Vedat Işıkhan, SGK'nın önemli sorumluluk alanlarından birinin de emeklilik olduğunun altını çizdi ve "Her kurumumuz gibi biz de bu tedbirleri ve daha fazlasını hayata geçirmeye başladık. Gerek emeklilerimiz gerekse çalışanlarımız bizlere güvensin, Türkiye'yi 22 yılda getirdiğimiz nokta gibi inşallah kısa bir süre içerisinde enflasyonu kontrol altına alarak emeklilerimiz için de tüm vatandaşlarımız için de kalıcı refah artışını sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

SGK'DAN YENİ HİZMET MODELİ!

Emeklilerin yaşamlarını kolaylaştıracak teknolojik çözümleri devreye alacaklarını belirten Işıkhan, emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturdukları "emekliler.gov.tr" internet sitesinin kısa sürede erişime açılacağını kaydetti.

EMEKLİYE YENİ DESTEKLER AÇIKLANDI!

Yaz aylarında KYK Yurtları emekli vatandaşlara açılacak. Bakan Vedat Işıkhan konu hakkında, "Paydaşlarımızla görüşmelerimiz neticesinde netleşen desteklerin bir kısmını sizlerle paylaşmak isterim. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, bir aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacak. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı. Emeklilerimiz tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden tıpkı kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecek." ifadelerine yer verdi.

  • PTTcell tarafından Emekli Paketi oluşturuldu.
  • PTT Kargo'da emeklilere özel indirim sağlanacak.
  • TCDD'de ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı.
  • Troy ile bankalarla yapılan protokol çerçevesinde emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak.
  • Belediyelerin sunduğu toplu taşıma dışında emeklilerin diğer ulaşım araçlarından da indirimli ya da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmalar yapılıyor.
  • GSM Operatörleri ile görüşülerek emeklilere özel indirimli tarife ve paketlerin devreye girmesi için çalışmalar sürüyor.
  • Gelir seviyesi belli bir miktarın altında olan emekliler için gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayacakları bir alışveriş kartı hazırlanacak.
  • Yerel yönetimlerle yapılacak protokoller ile su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok konu ele alınacak.
  • Başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması için çalışmalar sürüyor.
  • Emeklilere kira desteği gündemde.
  • Bankalar ile yapılacak protokollerle emekliler için banka hizmetlerinde ayrıcalık sağlanacak.
  • Emekliler için hazırlanan modelde özel bir kart da bulunuyor. Emeklikart adı verilen bu uygulamada emekliler için yapılacak tüm destekler bu kart vasıtasıyla ödenecek.

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