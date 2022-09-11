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Milli güreşçi Yunus Emre Başar'dan bronz madalya!

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiden madalya başarısı geldi. Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada Yunus Emre Başar, bronz madalya kazandı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 21:19
Milli güreşçi Yunus Emre Başar'dan bronz madalya!

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar, bronz madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da yapılan şampiyonanın ikinci gününde Yunus Emre, bronz madalya müsabakasında 2012 Londra Olimpiyatları şampiyonu Güney Koreli Hyeon-woo Kim ile karşılaştı.

Rakibini 4-1 yenen milli güreşçi, dünya üçüncüsü oldu. Yunus Emre, son iki Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştı.

Milli güreşçi Yunus Emre Başar, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, mutlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya gelirken hedefimiz altın madalyaydı. Çünkü iki senedir Avrupa Şampiyonası'nda finalde kaybediyorum. Dünya Şampiyonası'na gelirken altın madalya almayı çok istedim. Hatta kamp boyunca her gece bu anı, sizlere röportaj vermeyi bekledim. Talihsizlikler, sakatlıklar yaşadım. Yine de yılmadık. Madalya Türkiye'me, memleketim Sakarya'ya, Sapanca'ya armağan olsun. Beni destekleyen, dua eden herkesten Allah razı olsun."

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