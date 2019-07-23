EYOF 2019'da milliler güreşte 3 madalya aldı - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
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2019'da milliler güreşte 3 madalya aldı

EYOF 2019'da milliler güreşte 3 madalya aldı

Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 15. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde ( 2019) milliler, güreş müsabakalarını 1 altın, 2 gümüş olmak üzere toplam 3 madalyayla tamamladı.

Bakü'de düzenlenen 2019'un 3. gününde erkekler arasında serbest ve grekoromen stilde 51, 65 kilo, kadınlarda 53, 57 ve 65 kiloda güreş müsabakaları gerçekleştirildi. Kadınlar 65 kiloda mücadele eden , İngiliz ve Azerbaycanlı rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Polonyalı Zofia Polowczyk'nı da deviren Baş, altın madalya için Belaruslu Yana Tretsiak ile karşılaştı. Tretsiak'a yenilen Nesrin Baş, gümüş madalya aldı.
Erkekler grekoromen stilde 51 kiloda mücadele eden ise Avusturyalı ve Rus rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Ukraynalı Sanya Yakovlev'e mağlup olan Aldı, için Polonyalı Piotr Stolarczyk ile karşılaştı. Bu müsabakayı da kaybeden İlhan Aldı, bronz madalya alma şansını kaybetti.
Ebru Dağbaşı, 57 kilo kadınlarda Roman rakibini yense de, Bulgar Krystsina Zdunkevich'e yenildi. Bronz madalya için Rus Daria Manuil ile karşılaşan Dağbaşı, söz konusu maçtan da mağlup ayrılarak bronz madalya alma şansını kaybetti.
Grekoromen 65 kiloda mücadele eden Galip Top, çeyrek finalde Rus Abdul-Valid Iakhiev'a yenilerek turnuvadan elendi.
Erkekler serbest stilde 65 kiloda mücadele eden milli güreşçi Duhan Hamza Duman, Alman Alan Golmohammadi'ni yenerek üst tura çıksa da Azerbaycanlı Dzhabrail Gadzhiev'e kaybederek turnuvaya veda etti.
Milli güreşçiler, 3 günlük müsabakaları 1'i altın, 2'si gümüş olmak üzere toplam 3 madalyayla tamamladı.

  1. 23.07.2019
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