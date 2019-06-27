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27 Haziran 2019, Perşembe
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Soner gümüşte kaldı

Soner gümüşte kaldı

Belarus'ta devam eden Avrupa Oyunları'nda serbest 74 kiloda mindere çıkan , finalde Dünya şampiyonu Rus Zaurbek Sıdakov'a 4-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

57 kiloda Ukraynalı rakibini yenen Süleyman Atlı bronz madalyanın sahibi oldu. Fatih Erdin ve Fatih Yaşarlı bronz maçlarını kaybetti.

  1. 27.6.2019
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