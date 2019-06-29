Aktüel haberler (28.06.19)

THY Avrupa Ligi'nde 2019-20 sezonuna özel davetiyeyle katılma hakkı kazanan takım, Rusya temsilcisi Zenit oldu. Zenit ilk kez organizasyonda yer alacak.



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Pınar Karşıyaka'nın başına geçen A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile devam etmek istediklerini söyledi ve "Ufuk hocadan çok memnunuz" dedi.



2019 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Soner Demirtaş "Bu madalyayı şehit ailelerine armağan etmek istiyorum" diye konuştu.

F1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki durak Avusturya... Spielberg kentinde, 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden bugün 16.00'da sıralama turları yapılacak. Yarış ise yarın saat 16.10'da koşulacak.



Türkiye'nin en iyi drift pilotlarının yarışacağı Red Bull Car Park Drift Finali, yarın 13:00'te TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek. 20 yarışçı, güçlü otomobilleri ile mücadele verecek.