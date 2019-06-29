Aktüel haberler (28.06.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler ve detaylar...
THY Avrupa Ligi'nde 2019-20 sezonuna özel davetiyeyle katılma hakkı kazanan takım, Rusya temsilcisi Zenit oldu. Zenit ilk kez organizasyonda yer alacak.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Pınar Karşıyaka'nın başına geçen A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile devam etmek istediklerini söyledi ve "Ufuk hocadan çok memnunuz" dedi.
2019 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Soner Demirtaş "Bu madalyayı şehit ailelerine armağan etmek istiyorum" diye konuştu.
F1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki durak Avusturya... Spielberg kentinde, 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden bugün 16.00'da sıralama turları yapılacak. Yarış ise yarın saat 16.10'da koşulacak.
Türkiye'nin en iyi drift pilotlarının yarışacağı Red Bull Car Park Drift Finali, yarın 13:00'te TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek. 20 yarışçı, güçlü otomobilleri ile mücadele verecek.
- 29.6.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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