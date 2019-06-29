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29 Haziran 2019, Cumartesi
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Periler yine üzdü

Periler yine üzdü

A Milli Kadın Basketbol Takımı, ve 'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar 'ndaki ikinci maçında 'ya mağlup oldu.

'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, 'nın ardından 'ya da mağlup olarak 2'de 0'la başladı. Mücadelenin ilk periyotu 14-14'lük eşitlikle geçildi. İkinci periyotta da dengeli bir oyun sergilenirken; devre 30-29'luk Slovenya üstünlüğüyle geçildi. Üçüncü periyotta ağırlığını koyan milliler, finale 47-46 önde giren taraf oldu. Daha az hata yapan Slovenya 62-55'le ilk galibiyetini aldı. İlk maçında İtalya'ya kaybeden , yarın C Grubu'ndaki son maçta 'la karşılaşacak.

  1. 29.6.2019
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