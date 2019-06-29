Periler yine üzdü

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, İtalya'nın ardından Slovenya'ya da 62-55 mağlup olarak 2'de 0'la başladı. Mücadelenin ilk periyotu 14-14'lük eşitlikle geçildi. İkinci periyotta da dengeli bir oyun sergilenirken; devre 30-29'luk Slovenya üstünlüğüyle geçildi. Üçüncü periyotta ağırlığını koyan milliler, finale 47-46 önde giren taraf oldu. Daha az hata yapan Slovenya 62-55'le ilk galibiyetini aldı. İlk maçında İtalya'ya kaybeden Türkiye, yarın C Grubu'ndaki son maçta Macaristan'la karşılaşacak.