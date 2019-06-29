Periler yine üzdü
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya'ya 62-55 mağlup oldu.
Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, İtalya'nın ardından Slovenya'ya da 62-55 mağlup olarak 2'de 0'la başladı. Mücadelenin ilk periyotu 14-14'lük eşitlikle geçildi. İkinci periyotta da dengeli bir oyun sergilenirken; devre 30-29'luk Slovenya üstünlüğüyle geçildi. Üçüncü periyotta ağırlığını koyan milliler, finale 47-46 önde giren taraf oldu. Daha az hata yapan Slovenya 62-55'le ilk galibiyetini aldı. İlk maçında İtalya'ya kaybeden Türkiye, yarın C Grubu'ndaki son maçta Macaristan'la karşılaşacak.
- 29.6.2019
-
Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
-
Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
-
Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
Periler yine üzdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.