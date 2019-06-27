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27 Haziran 2019, Perşembe
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İlk maçta 'ya kaybettik!

İlk maçta İtalya'ya kaybettik!

ilk maçında , 'ya mağlup oldu. Turnuvadaki ikinci maçımızı yarın Slovenya ile oynayacağız.

ve 'nın ev sahipliğinde bu yıl 37'ncisi düzenlenen FIBA C Grubu ilk maçında , ile karşı karşıya geldi. Sırbistan'ın Niş şehrindeki 'da oynanan mücadeleyi Türkiye, 'lük sonuçla kaybetti ve turnuvaya mağlubiyetle başladı. Türkiye adına maçın en skorer ismi, 13 sayıyla olurken, İtalya'da ise geçtiğimiz sezon forması giyen Giorgia Sottana 16, Cecilia Zandalasini ise 13 sayı kaydederek galibiyette büyük pay sahibi oldular.

Türkiye, C grubundaki 2'inci maçında yarın Slovenya ile mücadele edecek. İtalya ise ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Cair Sports Center

HAKEMLER: Martins Kozlovskis, Radomir Vojinovic, Ivor Matejek

TÜRKİYE: Pelin Bilgiç 10, Ayşe Cora, Olcay Çakır 13, 11, Bahar Çağlar 4, 3, Tuğçe Canıtez 3, Tilbe Şenyürek, Kiah Stokes 10

İTALYA: Caterina Dotto, Romeo 5, Sottana 16, Zandalasini 13, Francesca Dotto 6, Crippa 7, Cubaj 3, Cinili 3, Andre 2, Penna 2

1'İNCİ PERİYOT: 17-10

İLK YARI: 25-26

3'ÜNCÜ PERİYOT: 37-36

  1. 27.06.2019
  2. Güncelleme: 27.06.2019 21:44
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