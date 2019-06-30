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30 Haziran 2019, Pazar
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Perilerin veda maçı

Perilerin veda maçı

Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk iki maçını kaybeden A Milli Kadın Takımımız, bugün turnuvadaki son karşılaşmasına çıkacak. Gruptan çıkma şansı kalmayan ay-yıldızlı ekibimiz, lider ile karşılaşacak.

NTV'den yayınlanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Bu arada , tarihinde ilk kez büyük bir turnuvada ikinci turu göremedi.

  1. 30.6.2019
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