Perilerin veda maçı
Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk iki maçını kaybeden A Milli Kadın Takımımız, bugün turnuvadaki son karşılaşmasına çıkacak. Gruptan çıkma şansı kalmayan ay-yıldızlı ekibimiz, lider Macaristan ile karşılaşacak.
NTV'den yayınlanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Bu arada Milli Takım, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvada ikinci turu göremedi.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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