Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde transfer. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, 28 yaşındaki oyuncu Erol Can Çinko'yu renklerine bağladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, 28 yaşındaki oyuncu Erol Can Çinko'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında başantrenör Nenad Markovic ile yola devam etme kararı alan Gaziantep ekibi, transfer çalışmalarına da başladı.
Bu kapsamda geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta'da forma giyen Erol Can Çinko ile temasa geçen kırmızı-siyahlılar, tecrübeli oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına anlaşma sağladı.
2017-2018'de de Gaziantep Basketbol'da forma giyen Erol Can Çinko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon 4 sayı, 0,6 ribaunt ve 0,5 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.
- 30.06.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Gaziantep Basketbol'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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