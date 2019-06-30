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30 Haziran 2019, Pazar
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Gaziantep Basketbol'da transfer

Tahincioğlu Süper Ligi'nde . Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Basketbol, 28 yaşındaki oyuncu 'yu renklerine bağladı.

ekibi, geçen sezon 'da forma giyen ile anlaştı.

Tahincioğlu Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, 28 yaşındaki oyuncu Erol Can Çinko'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında başantrenör Nenad Markovic ile yola devam etme kararı alan Gaziantep ekibi, çalışmalarına da başladı.

Bu kapsamda geçen sezon Galatasaray Doğa 'da forma giyen Erol Can Çinko ile temasa geçen kırmızı-siyahlılar, tecrübeli oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına anlaşma sağladı.

2017-2018'de de Gaziantep Basketbol'da forma giyen Erol Can Çinko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon 4 sayı, 0,6 ribaunt ve 0,5 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

  1. 30.06.2019
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