Erol Can Çinko Gaziantep Basketbol'da Markovic ile 2 yıl daha - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
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'da Markovic ile 2 yıl daha

Erol Can Çinko Gaziantep Basketbol'da Markovic ile 2 yıl daha

Said Vakkas Yağcı Tahincioğlu Süper Ligi takımlarından Basketbol, geçtiğimiz sezon 'da oynayan ve yollarını ayıran eski oyuncusu 'yu kadrosuna kattı.

Tahincioğlu Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonun etkili takımlarından Basketbol yeni sezon çalışmalarına start verdi. Transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna takviye yapmaya başlayan kırmızı-siyahlı ekip eski oyuncusu 'yu renklerine bağladı.
Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız geçtiğimiz sezon Doğa Sigorta'da forma giyen Erol Can Çinko ile 2 yıllık (1+1) sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MARKOVİC İLE İKİ YIL DAHA
Öte yandan Gaziantep Basketbol sözleşmesi sona eren Başantrenör ile de yola devam kararı alarak 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada 51 yaşındaki çalıştırıcı Nenad Markovic ile yeniden masaya oturulduğu ve anlaşmaya varıldığı vurgulandı.

  1. 30.06.2019
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