Erol Can Çinko Gaziantep Basketbol'da Markovic ile 2 yıl daha
Said Vakkas Yağcı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynayan ve yollarını ayıran eski oyuncusu Erol Can Çinko'yu kadrosuna kattı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonun etkili takımlarından Gaziantep Basketbol yeni sezon transfer çalışmalarına start verdi. Transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna takviye yapmaya başlayan kırmızı-siyahlı ekip eski oyuncusu Erol Can Çinko'yu renklerine bağladı.
Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız geçtiğimiz sezon Galatasaray Doğa Sigorta'da forma giyen Erol Can Çinko ile 2 yıllık (1+1) sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
MARKOVİC İLE İKİ YIL DAHA
Öte yandan Gaziantep Basketbol sözleşmesi sona eren Başantrenör Nenad Markovic ile de yola devam kararı alarak 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada 51 yaşındaki çalıştırıcı Nenad Markovic ile yeniden masaya oturulduğu ve anlaşmaya varıldığı vurgulandı.
- 30.06.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Erol Can Çinko Gaziantep Basketbol'da Markovic ile 2 yıl daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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