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28 Haziran 2019, Cuma
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A Milliler şansını son maça bıraktı!

A Milliler şansını son maça bıraktı!

A , Slovenya'ya 62-55 mağlup olarak gruptaki ikinci maçında ikinci yenilgisini almış oldu. Milliler gruptaki tarihinde ile karşılaşacak.

ve 'nın ev sahipliğinde bu yıl 37'ncisi düzenlenen FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası C Grubu 2'inci maçında Türkiye, Slovenya'ya 62-55 kaybetti. Türkiye'de Kiah Stokes'un 17 sayı 19 ribaundluk performans sergilerken, Slovenya'da Teja Oblak 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Bu sonuçla Türkiye, gruptaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Slovenya ise ilk galibiyetini aldı.

Türkiye, gruptaki Pazar günü TSİ 17.00'de ile karşılaşacak. Slovenya ise ile mücadele edecek.

SALON: Cair Sports Center

HAKEMLER: Marius Ciulin, Martins Kozlovskis, Ivor Matejek

TÜRKİYE: Pelin Bilgiç, Ayşe Cora, Olcay Çakır 13, Cansu Köksal 9, Bahar Çağlar, Işıl Alben 13, Tuğçe Canıtez 3, Tilbe Şenyürek, Kiah Stokes 17, Asena Yalçın, İnci Güçlü

SLOVENYA: Kroselj, Oblak 18, Prezelj 13, Senicar 2, Gorsic, Baric 9, Jakovina 7, Friskovec 3, Evans 10

1'İNCİ PERİYOT: 14-14

İLK YARI: 30-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-47

  1. 28.06.2019
  2. Güncelleme: 28.06.2019 19:14
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