Kayaalp’in nikah şahidi Erdoğan

Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını gelin Zeynep Yılmaz'a takdim etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül de diğer şahitlerdi.



Düğüne çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve spor camiasından isimler de katıldı. ikinci düğün töreni 27 Haziran'da Yozgat'ta.