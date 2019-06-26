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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Kayaalp’in nikah şahidi Erdoğan

Kayaalp’in nikah şahidi Erdoğan

Rıza Kayaalp, hayatını ile birleştirdi. Dünya Şampiyonu Kayaalp'in 'da gerçekleştirilen nikahında şahitliğini Başkan yaptı.

Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını gelin 'a takdim etti. Başkanı , Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi de diğer şahitlerdi.

Düğüne çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve spor camiasından isimler de katıldı. ikinci düğün töreni 27 Haziran'da 'ta.

  1. 26.6.2019
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