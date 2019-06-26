Kayaalp’in nikah şahidi Erdoğan
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp, hayatını Zeynep Yılmaz ile birleştirdi. Dünya Şampiyonu Kayaalp'in Ankara'da gerçekleştirilen nikahında şahitliğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını gelin Zeynep Yılmaz'a takdim etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül de diğer şahitlerdi.
Düğüne çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve spor camiasından isimler de katıldı. ikinci düğün töreni 27 Haziran'da Yozgat'ta.
- 26.6.2019
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