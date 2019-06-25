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25 Haziran 2019, Salı
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dünyaevine girdi

Rıza Kayaalp dünyaevine girdi

, ile evlendi.

, ile evlendi. Çiftin nikah şahitliklerini ise Türkiye ve Genel Başkanı , Başkanı , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi yaptı.

Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Zeynep Yılmaz'a takdim etti.

Düğüne çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve spor camiasından isimler de katıldı.

Zeynep Yılmaz ile Rıza Kayaalp'in ikinci düğün töreni 27 Haziran'da 'ta yapılacak.

  1. 25.06.2019
  2. Güncelleme: 25.06.2019 23:13
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