Derya Nur Karaduman yarı finalde
İtalya'nın Faenza kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 61 kiloda Derya Nur Karaduman yarı finale yükseldi.
İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Derya Nur Karaduman büyük bir başarıya doğru hızla ilerliyor. 61 kiloda Derya Nur Karaduman ilk turda Belarus rakibi Natalia Darashkevich'i (6-1) öndeyken tuşladı. Çeyrek Finalde Letonyalı Diana Malavko'yu (10-0) sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi.
Milli güreşçi yarı finalde Rus rakibi Tatiana Kabanova ile karşılaşacak.
- 22.06.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
Derya Nur Karaduman yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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