Derya Nur Karaduman yarı finalde - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2019, Cumartesi
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yarı finalde

Derya Nur Karaduman yarı finalde

'nın Faenza kentinde düzenlenen 'nda kadınlar 61 kiloda yarı finale yükseldi.

'da düzenlenen 'nda büyük bir başarıya doğru hızla ilerliyor. 61 kiloda Derya Nur Karaduman ilk turda Belarus rakibi Natalia Darashkevich'i (6-1) öndeyken tuşladı. Çeyrek Finalde Letonyalı Diana Malavko'yu (10-0) sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi.

Milli güreşçi yarı finalde Rus rakibi Tatiana Kabanova ile karşılaşacak.

  1. 22.06.2019
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