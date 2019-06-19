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19 Haziran 2019, Çarşamba
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dünyaevine girecek

Milli güreşçi Rıza Kayaalp dünyaevine girecek

, 25 Haziran Salı günü 'da yapılacak düğünle evliliğe adım atacak.

Zeynep Yılmaz ile hayatını birleştirecek 'in düğünü Eryaman'daki bir salonda saat 19.00'da başlayacak.

Çiftin ikinci düğün töreni ise 27 Haziran Perşembe günü memleketi Yozgat'ta yapılacak.

  1. 20.06.2019
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