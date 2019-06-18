Yıldız güreşçilerden 2 madalya
Avrupa Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcular birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Avrupa Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular iki madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Faenza şehrinde devam eden şampiyonada, 65 kiloda Müslim Barga finalde Rus rakibi İmran Babochiev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Ömer Aygül ise 110 kiloda Macar rakibi Adolf Bazso'yu yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyona yarın oynanacak müsabakalarla devam edecek.
- 18.06.2019
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Hafıza kaybı yaşayan Datome hastaneye kaldırıldı
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22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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Son dakika... Ayrılık kararı sonrası Quaresma: Gerçekleri açıklayacağım!
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halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
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arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
Yıldız güreşçilerden 2 madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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