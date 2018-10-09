Muğla'nın Sarıgerme Plajı'nda 5-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 19 ülkeden 250 sporcunun mücadele ettiği Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda Burdur Türk Telekomspor Kulübü sporcusu Hacı Abdullah Dilek 80 kiloda tüm rakiplerini yenerek dünya şampiyonu oldu.

Turnuvada kadınlarda 63 kiloda Emniyet Spor'dan Arzu Akçin ise dünya dördüncülüğünü elde etti.