Hacı Abdullah Dilek dünya şampiyonu
Burdurlu güreşçi Hacı Abdullah Dilek, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda 80 kiloda dünya şampiyonu oldu.
Muğla'nın Sarıgerme Plajı'nda 5-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 19 ülkeden 250 sporcunun mücadele ettiği Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda Burdur Türk Telekomspor Kulübü sporcusu Hacı Abdullah Dilek 80 kiloda tüm rakiplerini yenerek dünya şampiyonu oldu.
Turnuvada kadınlarda 63 kiloda Emniyet Spor'dan Arzu Akçin ise dünya dördüncülüğünü elde etti.
- 9.10.2018 10:56
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Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi
Toplam 1
Yorum
KIZGIN FENERLİ NASILSA SİVAS TA YENECEK FENERİ FENER KÖTÜ ALIŞTI
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Spor hocası Nagatomo
Toplam 1
Yorum
HagiHagi Butun takim onun gibi olsa her yil sampiyonlar ligi kupasina oyariz. Adam cok profesyonel.
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
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