Burdurlu güreşçi Hacı Abdullah Dilek, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda 80 kiloda dünya şampiyonu oldu.
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    dünya şampiyonu

    Hacı Abdullah Dilek dünya şampiyonu

    Burdurlu güreşçi , Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda 80 kiloda dünya şampiyonu oldu.

    'nın Sarıgerme Plajı'nda 5-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 19 ülkeden 250 sporcunun mücadele ettiği Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda Burdur Türk Telekomspor Kulübü sporcusu 80 kiloda tüm rakiplerini yenerek dünya şampiyonu oldu.

    Turnuvada kadınlarda 63 kiloda Emniyet Spor'dan Arzu Akçin ise dünya dördüncülüğünü elde etti.

    1. 9.10.2018 10:56
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