Tekirdağlı milli güreşçi dünya üçüncüsü
Muğla’da gerçekleşen ’Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası’ müsabakasına katılan Tekirdağlı milli güreşçi Damla Kör 3. oldu.
Muğla'nın Ortaca ilçesi Sarı Germe Plajı'nda 19 ülkeden yaklaşık olarak 200 sporcunun katıldığı, 'Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası' kıyasıya mücadelelerin ardından sona erdi. Müsabakalara mutlak birincilik parolasıyla çıkan Tekirdağlı milli güreşçi Damla Kör, zorlu karşılaşmalarda boy gösterdi. Damla Kör, yıldızlar kategorisinde 50 kilogramda mücadele vererek 3. oldu.
Milli Güreşçi Kör, güreş antrenörü Ömer Ateş yönetiminden bir sonraki müsabakaya birincilik hedefine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.
- 9.10.2018 09:52
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Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi
Toplam 1
Yorum
KIZGIN FENERLİ NASILSA SİVAS TA YENECEK FENERİ FENER KÖTÜ ALIŞTI
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Spor hocası Nagatomo
Toplam 1
Yorum
HagiHagi Butun takim onun gibi olsa her yil sampiyonlar ligi kupasina oyariz. Adam cok profesyonel.
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
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