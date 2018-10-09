Muğla’da gerçekleşen ’Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası’ müsabakasına katılan Tekirdağlı milli güreşçi Damla Kör 3. oldu.
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    dünya üçüncüsü

    Tekirdağlı milli güreşçi dünya üçüncüsü

    ’da gerçekleşen ’Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası’ müsabakasına katılan 3. oldu.

    'nın Ortaca ilçesi Sarı Germe Plajı'nda 19 ülkeden yaklaşık olarak 200 sporcunun katıldığı, 'Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası' kıyasıya mücadelelerin ardından sona erdi. Müsabakalara mutlak birincilik parolasıyla çıkan , zorlu karşılaşmalarda boy gösterdi. Damla Kör, yıldızlar kategorisinde 50 kilogramda mücadele vererek 3. oldu.

    Milli Güreşçi Kör, güreş antrenörü Ömer Ateş yönetiminden bir sonraki müsabakaya birincilik hedefine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

    1. 9.10.2018 09:52
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