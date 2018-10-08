Aksu Belediyesi’nin 5. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde altın kemerin sahibi Fatih Atlı oldu. Finalde Orhan Okulu’yu yenen Atlı, üç kez birinciliği alarak daimi altın kemerin sahibi oldu
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Başpehlivan altın kemeri aldıAksu’da yağlı pehlivan güreşleri

    Başpehlivan Fatih Atlı altın kemeri aldıAksu’da yağlı pehlivan güreşleri

    ’nin 5. 'nde altın kemerin sahibi oldu. Finalde Orhan Okulu’yu yenen Atlı, üç kez birinciliği alarak daimi altın kemerin sahibi oldu

    'nin 5. 'nde altın kemerin sahibi oldu. Finalde Orhan Okulu'yu yenen Atlı, üç kez birinciliği alarak daimi altın kemerin sahibi oldu. Üçüncü defa olan de daimi kemeri almaya hak kazandı.

    Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve Aksu Belediye Spor Kulübü Başkanı Mehmet Selvi'nin ev sahipliğini yaptığı 5. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne yaklaşık 800 sporcu katıldı. Bölge halkının da büyük ilgi gösterdiği güreşlere siyasiler de izlemek için katıldı. Güreşlere Milletvekili , İYİ Parti Milletvekilleri Hasan Subaşı, Feridun Bahşi, Tuba Varol Çokal, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Konyaaltı Belediye Başkanı , Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, AK Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı , siyasi partilerin yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK'lar başta olmak üzere protokol üyelerinden katılım oldu.

    Aksu güreşlerinde Batman şehidi Ali Hekim olmak üzere tüm şehitler rahmetle anıldı ve dualar okundu. Ağalık ihalesini 2016 ve 2017 yıllarında da bu görevi yapan Fikret Öztürk kazandı. Üç yıl üst üste Güreş Ağası olan Öztürk, altın kemerin daimi sahibi olurken, bu yıl ise cenazesi nedeniyle ağalık ihalesine kendisi katılamadı. Öztürk'ün yerine Bülent Bozdoğan vekilliğini yaptı. Kıran kırana geçen güreşlerde üç yıl üst üste birinci olan güreşçisi Fatih Atlı, altın kemerin daimi sahibi oldu. Fatih Atlı ile final yapan Orhan Okulu ise güreşleri ikinci olarak tamamlarken, üçüncülüğü de Ali Gürbüz ile İsmail Balaban paylaştı.

    1. 8.10.2018 11:40
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