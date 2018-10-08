Conor McGregor'ı deviren Khabib Nurmagomedov kemerini korudu – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Conor 'ı deviren Khabib Nurmagomedov kemerini korudu

    Conor <a href="/index/mcgregor?id=b75ffeb4-ebdc-4468-b9d3-9a09a2807b52" class="" rel="tag">McGregor</a>'ı deviren Khabib Nurmagomedov kemerini korudu

    UFC hafifsiklet unvan maçında Rus Khabib Nurmagomedov ile İrlandalı Conor karşı karşıya geldi.

    Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında Rus Khabib Nurmagomedov, İrlandalı Conor 'u yenerek şampiyonluk kemerini korudu.

    Nurmagomedov ile , ABD'nin Las Vegas kentindeki T-Mobile Arena'da karşı karşıya geldi.

    Rakibini 4. raunt sonunda mağlup eden Nurmagomedov, şampiyonluk kemerini korumayı başardı.

    Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu olma unvanına sahip Nurmagomedov, bu sonuçla kariyerinde çıktığı 27. maçı da kazanma başarısı gösterdi.

    Bu arada mücadelenin bitmesiyle iki dövüşçü ve antrenörler arasında arbede yaşandı. Olaylara salonda bulunan güvenlik görevlileri ve Las Vegas polisi müdahale etti.

    Karşılaşmanın ardından 'un kendisiyle ilgili yaptığı yorumlara da cevap veren Nurmagomedov, "Conor McGregor dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsüme saldırdı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez." ifadesini kullandı.

    Rus dövüşçü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise müsabakanın ardından çıkan olaylara değinerek, "Yaşananlar kesinlikle babamın bana öğrettiği, tasvip edilen şeyler değil ama bir onur meselesiydi. Zafer ve kemer bizim. Allah sizinle olduğunda kimse sizi deviremez. Destek olan herkese teşekkürler." yorumunu yaptı.

    Öte yandan Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Yassine Benzia, sosyal medyadan Nurmagomedov'un ringde dua ederken çekilen fotoğrafını paylaşarak Rus dövüşçüye destek verdi.

    1. 7.10.2018 11:34
    2. Güncelleme: 8.10.2018 01:05
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