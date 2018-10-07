Nurmagomedovdan Muhammed Ali etkisi

İrlandalı McGregor'u yenerek karma dövüş sanatlarında hafif sıklet unvanını koruyan Dağıstanlı Nurmagomedov, spor dünyasında son zamanların en çok konuşulan isimleri arasına girdi?
7 Ekim 2018 Pazar, 13:20:38
Güncelleme: 13:53:55
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Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi
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Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, spor dünyasında son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.
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Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi
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"PENÇELERİYLE BU KEZ MCGREGOR'U YARALADI"
Daily Mail'de yer alan haberde, McGregor'un Floyd Mayweather ile yaptığı boks maçının ardından karma dövüş sanatlarına beklenen dönüşü yapamadığı belirtilerek, "McGregor'un dönüşü, seyircilerin desteği ve oluşturulan karnaval havasına rağmen Nurmagomedov nedeniyle yarıda kaldı. 9 yaşında ayıyla güreşen Nurmagomedov, pençeleriyle bu kez McGregor'u yaraladı." ifadeleri kullanıldı.
Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi
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New York Times'ın haberinde, Nurmagomedov'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldığı tebrik telefonu ön plana çıkarılarak, "Nurmagomedov galip gelerek karma dövüş sanatlarının en büyük yıldızı McGregor'un sözlü ve fiziksel saldırılarına en iyi cevabı verdi." yorumu yapıldı.
Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi
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Ayrıca haberde, Dağıstanlı dövüşçünün "Conor McGregor dinime, ülkeme, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsüme saldırdı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez." ifadeleri öne çıkarıldı.
Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi
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L'Equipe gazetesinde "Nurmagomedov, McGregor'a karşı yüzyılın dövüşünü kazandı." ifadesiyle duyurulan haberde, karşılaşma öncesi yaşanan tartışmalar ve artan gerilim nedeniyle maçın ardından olay çıkmasının kaçınılmaz hale geldiği belirtildi.