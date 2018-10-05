Minderde değil plajda dünya şampiyonluğu hedefliyor
Milli güreşçi Damla Kör, Muğla'da düzenlenecek Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor
Ailesi ve okulda öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladığı güreşte çeşitli başarılar elde eden milli sporcu Damla Kör, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.
Milli sporcu Damla, Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonasında ikincilik elde ederek, dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Damla Kör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, birincilik kürsüsüne çıkmak için antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi.
Türkiye'yi uluslararası şampiyonada temsil etmenin gurur verici olduğunu belirten 17 yaşındaki Damla, "Okulda hocalarımın yönlendirmesi sonucu sporla tanıştım ve o günden sonra güreşe başladım. 5 yıldır güreş yapıyorum. Türkiye'de farklı şampiyonlara katıldım, derecelerim var. Bu yıl da Muğla'nın Sarıgerme ilçesinde düzenlenen Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası'nda ikincilik elde ederek gümüş madalya kazandım." ifadelerini kullandı.
- "Kürsüye çıkarak ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyorum"
Damla, şampiyonada derece elde ederek çalışmalarının karşılığını almak istediğini ifade ederek, "Yoğun bir şekilde antrenmanlara devam ediyorum. İnşallah dünya şampiyonasında güzel bir derece bekliyorum. Ülkemizi temsil edeceğim için çok mutluyum. Dünya şampiyonasında kürsüye çıkarak ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Türkiye'de derecelerim var, İnşallah dünya şampiyonasında da derece elde ederek çalışmalarımın karşılığını almak arzusundayım." diye konuştu.
Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü güreş antrenörü Ömer Ateş de şampiyona için çok iyi hazırlandıklarını aktardı.
- "Madalya alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"
Ateş, sporcusundan derece beklediğini dile getirerek şunları kaydetti:
"Sporcumuz Damla Kör, Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonasında Türkiye ikinciliği elde etti. 6-7 Ekim tarihlerinde Muğla'da düzenlenecek olan Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'na katılacak. Türkiye şampiyonasında derece elde eden 3 sporcu dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etti. İnşallah kaliteli bir turnuva olacağını düşünüyoruz. Gün geçtikçe plaj güreşi de popüler olmaya devam ediyor. Kuvvet ve teknik çalışmalarımızı yaparak şampiyonaya hazırlanıyoruz. İnşallah şampiyonada bu çalışmalarımızın karşılığını alacağız. Dünya şampiyonasında madalya alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."
- 5.10.2018 11:26
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
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