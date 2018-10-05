Fenerbahçe maçını Galatasaray formasıyla izledi! - Galeri - Fotomaç
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Fenerbahçe maçını Galatasaray formasıyla izledi!

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile oynadığı maçta yaşanan bir olay büyük beğeni topladı.
    5 Ekim 2018 Cuma, 10:58:21 Güncelleme: 10:58:48
    Fenerbahçe maçını Galatasaray formasıyla izledi!
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    Fenerbahçe maçını Galatasaray formasıyla izledi!

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaştığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı.

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    Fenerbahçe maçını Galatasaray formasıyla izledi!
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    Fenerbahçe maçını Galatasaray formasıyla izledi!

    Fenerbahçe'yi desteklemek için Galatasaray formasını giyerek Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne gelen Galatasaray taraftarını, sarı-lacivertli taraftarlar alkışlayıp sarılarak karşıladı.

    Fenerbahçe maçını Galatasaray formasıyla izledi!
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    • 5
    Fenerbahçe maçını Galatasaray formasıyla izledi!

    Daha sonra Galatasaray taraftarı, Spartak Trnava maçını Fenerbahçelilerle birlikte seyretti.

    Fenerbahçe maçını Galatasaray formasıyla izledi!
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    • 5
    Fenerbahçe maçını Galatasaray formasıyla izledi!
    Fenerbahçe maçını Galatasaray formasıyla izledi!
    • 5
    • 5
    Fenerbahçe maçını Galatasaray formasıyla izledi!
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