Üç Dadaş güreşçi Milli Takım’da

Erzurumlu üç Dadaş pehlivana Dünya Şampiyonası yolu gözüktü. Rahman Bilici, Ayhan Sucu ve Fatih Yaşarlı, Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de 20-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye adına mindere çıkacak.



Ankara ASKİ Spor'da güreş hayatını sürdüren Rahman Bilici 63 kiloda Grekoromen stilde Türkiye adına madalya arayacak. Serbest dalda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 79 kiloda Ayhan Sucu ve Ankara TEDAŞ Spor'da güreş hayatını sürdüren Fatih Yaşarlı da 96 kiloda Türkiye'yi temsil edecek.



Erzurum Güreş İl Temsilcisi Battal Alpkılıç, Dünya Şampiyonası milli takım kadrosunda üç Erzurumlu güreşçinin olmasının gurur vesilesi olduğunu belirterek, "Erzurumlu aslanları ve Milli takıma giren tüm sporcularımızı kutluyorum. Milli takımımıza dünya şampiyonasında başarılar diliyorum. İnşallah tüm sporcularımız dünya şampiyonu olarak birincilik kürsüsüne çıkarlar. Özellikle de Erzurumlu olan üç güreşçimizin madalya alarak şampiyon olması bizler için büyük bir gurur kaynağı olur" dedi.



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, Milli takımda Erzurumlu üç güreşçinin yer almasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Milli takımda üç Erzurumlu pehlivanın olmasının sevincini yaşıyoruz. Şimdiden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. İnşallah Dünya şampiyonu olarak ülkemize dönerler" diye konuştu.