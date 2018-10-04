Üç Dadaş güreşçi Milli Takım’da
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Üç Dadaş güreşçi Milli Takım’da

    Üç Dadaş güreşçi Milli Takım’da

    Aktif güreş hayatını başka kulüplerde sürdüren Erzurumlu üç milli güreşçi, ’nda mindere çıkacak.

    Erzurumlu üç Dadaş pehlivana yolu gözüktü. , ve , 'ın Başkenti Budapeşte'de 20-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 'nda adına mindere çıkacak.


    Ankara ASKİ Spor'da güreş hayatını sürdüren Rahman Bilici 63 kiloda Grekoromen stilde Türkiye adına madalya arayacak. Serbest dalda ise 'nden 79 kiloda Ayhan Sucu ve Ankara TEDAŞ Spor'da güreş hayatını sürdüren Fatih Yaşarlı da 96 kiloda Türkiye'yi temsil edecek.


    Erzurum Güreş İl Temsilcisi Battal Alpkılıç, Dünya Şampiyonası milli takım kadrosunda üç Erzurumlu güreşçinin olmasının gurur vesilesi olduğunu belirterek, "Erzurumlu aslanları ve Milli takıma giren tüm sporcularımızı kutluyorum. Milli takımımıza dünya şampiyonasında başarılar diliyorum. İnşallah tüm sporcularımız dünya şampiyonu olarak birincilik kürsüsüne çıkarlar. Özellikle de Erzurumlu olan üç güreşçimizin madalya alarak şampiyon olması bizler için büyük bir gurur kaynağı olur" dedi.


    Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, Erzurumlu üç güreşçinin yer almasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Milli takımda üç Erzurumlu pehlivanın olmasının sevincini yaşıyoruz. Şimdiden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. İnşallah Dünya şampiyonu olarak ülkemize dönerler" diye konuştu.

    1. 4.10.2018 14:28
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