Üç Dadaş güreşçi Milli Takım’da
Aktif güreş hayatını başka kulüplerde sürdüren Erzurumlu üç milli güreşçi, Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkacak.
Erzurumlu üç Dadaş pehlivana Dünya Şampiyonası yolu gözüktü. Rahman Bilici, Ayhan Sucu ve Fatih Yaşarlı, Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de 20-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye adına mindere çıkacak.
Ankara ASKİ Spor'da güreş hayatını sürdüren Rahman Bilici 63 kiloda Grekoromen stilde Türkiye adına madalya arayacak. Serbest dalda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 79 kiloda Ayhan Sucu ve Ankara TEDAŞ Spor'da güreş hayatını sürdüren Fatih Yaşarlı da 96 kiloda Türkiye'yi temsil edecek.
Erzurum Güreş İl Temsilcisi Battal Alpkılıç, Dünya Şampiyonası milli takım kadrosunda üç Erzurumlu güreşçinin olmasının gurur vesilesi olduğunu belirterek, "Erzurumlu aslanları ve Milli takıma giren tüm sporcularımızı kutluyorum. Milli takımımıza dünya şampiyonasında başarılar diliyorum. İnşallah tüm sporcularımız dünya şampiyonu olarak birincilik kürsüsüne çıkarlar. Özellikle de Erzurumlu olan üç güreşçimizin madalya alarak şampiyon olması bizler için büyük bir gurur kaynağı olur" dedi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de, Milli takımda Erzurumlu üç güreşçinin yer almasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Milli takımda üç Erzurumlu pehlivanın olmasının sevincini yaşıyoruz. Şimdiden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. İnşallah Dünya şampiyonu olarak ülkemize dönerler" diye konuştu.
- 4.10.2018 14:28
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F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
Üç Dadaş güreşçi Milli Takım’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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