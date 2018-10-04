Veteran güreşçi Ömer Ersöz dünya ikincisi oldu
Mersin’in Mut ilçesinde 52 yaşındaki veteran güreşçi Ömer Ersöz, Makedonya’da düzenlenen yarışmada 78 kiloda dünya ikincisi oldu.
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Vetaranlar Güreş Dünya Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada 78 kilo müsabakaya katılan Mutlu güreşçi Ömer Ersöz, rakibini tuş ederek, şampiyonadan dünya ikincisi olarak Türkiye'ye döndü.
Dünya ikincisi olan Ömer Ersöz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü vekili Muhammet Senemli ile birlikte Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz'ü makamında ziyaret etti. Türk Bayrağı'nın göklerde dalgalandırmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten güreşçi Ersöz, "Ömrünün sonuna kadar güreş sporunu yapmaya devam edeceğim" dedi.
Kaymakam Akyüz de tüm spor dallarında Türkiye'yi temsil eden sporcuların her zaman yanında olduklarını, spor ve sporcular için her türlü katkıyı yapacaklarını söyledi.
- 4.10.2018 11:42
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F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
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