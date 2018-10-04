Milli takıma İzmir damgası
177 sporcunun katıldığı Konya’daki seçmelerde büyük başarı elde eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Polonya’da yapılacak Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası kadrosunda 5 sporcuyla temsil edilecek.
Konya'da düzenlenen tekvando turnuvasında İzmirli sporcular adeta tozu dumana kattı. Ümitler ve Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası seçmelerine katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekvando Takımı, Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılacak olan Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 5 sporcuyla temsil edilme hakkını kazandı.
Erkeklerde 6 sıklet için 105, bayanlarda 7 sıklet için 72 olmak üzere 177 sporcunun katıldığı seçmelerde İzmirli sporculardan Fevzi Arda Duru 58 kiloda, İsmet Begeç 74 kiloda, Şahin Çelebi 87 kiloda, Simge Erensayın 67 kiloda ve Esra Akbulak +73 kiloda Milli Takım'a girmeyi başardı.
Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'den en fazla sporcu gönderen kulüp olduklarını belirten Branş Sorumlusu Kıvanç Dinçsalman, "Konya'da yapılan milli takım seçmelerinde kulübümüzden beş sporcu Polonya'da yer alacak. Sporcularımız, Türkiye'yi ve kulübümüzü Milli Takım'da temsil edecekler. Hepimiz için büyük bir gurur bu.. Antrenörlerimizi ve tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.
- 4.10.2018 10:19
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F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
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