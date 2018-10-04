Milli takıma İzmir damgası
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Milli takıma İzmir damgası

    Milli takıma İzmir damgası

    177 sporcunun katıldığı ’daki seçmelerde büyük başarı elde eden , Polonya’da yapılacak kadrosunda 5 sporcuyla temsil edilecek.

    'da düzenlenen tekvando turnuvasında İzmirli sporcular adeta tozu dumana kattı. Ümitler ve Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası seçmelerine katılan Tekvando Takımı, Polonya'nın başkenti 'da yapılacak olan 'nda 5 sporcuyla temsil edilme hakkını kazandı.


    Erkeklerde 6 sıklet için 105, bayanlarda 7 sıklet için 72 olmak üzere 177 sporcunun katıldığı seçmelerde İzmirli sporculardan Fevzi Arda Duru 58 kiloda, İsmet Begeç 74 kiloda, Şahin Çelebi 87 kiloda, Simge Erensayın 67 kiloda ve Esra Akbulak +73 kiloda 'a girmeyi başardı.
    Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 'den en fazla sporcu gönderen kulüp olduklarını belirten Branş Sorumlusu Kıvanç Dinçsalman, "Konya'da yapılan milli takım seçmelerinde kulübümüzden beş sporcu Polonya'da yer alacak. Sporcularımız, Türkiye'yi ve kulübümüzü Milli Takım'da temsil edecekler. Hepimiz için büyük bir gurur bu.. Antrenörlerimizi ve tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

    1. 4.10.2018 10:19
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