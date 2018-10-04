Beşiktaş'ın Malmö karşısındaki ilk 11'i...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, I Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk oluyor. İşte siyah beyazlıların maça başlaması beklenen ilk 11...
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