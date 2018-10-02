Vali Yazıcı, Dünya şampiyonu Kamal’ı ödüllendirdi
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Dünya güreş şampiyonu Kerem Kamal’ı Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Dünya güreş şampiyonu Kerem Kamal'ı Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında üçüncü kez Dünya Şampiyonu olan Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2. Sınıf öğrencisi Milli Sporcu Kerem Kamal'ı Vali Yazıcı makamında kabul etti.
Vali Yazıcı, kabulde şampiyonu tebrik ederek, Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.
Slovakya'nın Trnava kentinde yapılan şampiyonada grekoromen stil 60 kiloda finalde Hindistanlı Vijay Vijay ile karşılaşan Milli Güreşçi Kerem Kamal, müsabakayı 10-0 sayı tuşuyla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın yıldızı Balıkesir'den
Milli Güreşçi Kerem Kamal'ın, Dünya Gençler Şampiyonasında altın madalya kazanarak şampiyonanın yıldızı olduğunu hatırlatan Vali Yazıcı, "Kerem Kamal bizi gururlandırdı. Uluslararası arena da Bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı söyleterek göğsümüzü kabartan evladımızı gönülden tebrik eder, bu başarıda emeği geçen herkese Balıkesirli hemşehrilerim ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.
- 2.10.2018 10:20
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
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Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
Vali Yazıcı, Dünya şampiyonu Kamal’ı ödüllendirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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