 Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Dünya güreş şampiyonu Kerem Kamal’ı Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    , Dünya şampiyonu Kamal’ı ödüllendirdi

    Vali Yazıcı, Dünya şampiyonu Kamal’ı ödüllendirdi

    Valisi Ersin Yazıcı, Dünya güreş şampiyonu ’ı Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

    Valisi Ersin Yazıcı, Dünya güreş şampiyonu 'ı Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. Dünya Gençler Güreş Şampiyonasında üçüncü kez Dünya Şampiyonu olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2. Sınıf öğrencisi Milli Sporcu Kerem Kamal'ı makamında kabul etti.

    Vali Yazıcı, kabulde şampiyonu tebrik ederek, Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.
    Slovakya'nın Trnava kentinde yapılan şampiyonada grekoromen stil 60 kiloda finalde Hindistanlı Vijay Vijay ile karşılaşan Milli Güreşçi Kerem Kamal, müsabakayı 10-0 sayı tuşuyla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.
    Şampiyonanın yıldızı Balıkesir'den

    Milli Güreşçi Kerem Kamal'ın, Dünya Gençler Şampiyonasında kazanarak şampiyonanın yıldızı olduğunu hatırlatan Vali Yazıcı, "Kerem Kamal bizi gururlandırdı. Uluslararası arena da Bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı söyleterek göğsümüzü kabartan evladımızı gönülden tebrik eder, bu başarıda emeği geçen herkese Balıkesirli hemşehrilerim ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.

    1. 2.10.2018 10:20
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