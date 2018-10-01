Arif Özen'e coşkulu karşılama
Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Arif Özen, memleketi Acıpayam’da coşkuyla karışılandı.
Slovakya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Arif Özen, memleketi Acıpayam'da coşkuyla karışılandı.
Acıpayam ilçe merkezinde çok sayıda vatandaş, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda altın madalya kazanan Arif Özen'i coşkuyla karşıladı. Turnuva hakkında konuşan Özen, şampiyonada kürsüye çıkıp İstiklal Marşını okutmanın gururunu yaşadığını belirterek, bu duygunun paha biçilemez olduğunu söyledi. Şampiyonada Türk halkının dualarını hissettiğini aktaran 20 yaşındaki milli sporcu, kendisini karşılayan ve destek olan herkese teşekkür etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu da, elde ettiği Dünya Şampiyonluğu ile Denizli'yi ve Acıpayam'ı gururlandıran Özen'i tebrik ederek, başarısını olimpiyatlara da taşımasını diledi.
- 1.10.2018 15:17
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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