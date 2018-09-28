Kepez’e 3 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalya – Fotomaç – 28 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Kepez’e 3 altın, 6 gümüş, 2

    Kepez’e 3 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalya

    Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası’na katılan ’un güreşçileri, 3 altın, 6 gümüş ve 2 alarak müsabakalara damgasını vurdu.

    Dalyan'da yapılan, Yıldız, Genç, Büyük Bayanlar Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası'nda, güreşçileri altın, gümüş ve bronz madalyaları topladılar. Sarıgerme Plajı'nda iki gün süren şampiyonaya, 27 ilden 375 güreşçi katıldı.

    Kepez madalyaları topladı
    Gerçekleştirilen müsabakalarda Yıldız Kızlar kategorisinde Özlem Şimşek, , Genç Kızlar kategorisinde 45-50 kg. da ve 60 kiloda , 60 kg. da ve gümüş madalya ve Süeda Özcan aldı. Büyük Bayanlar kategorisinde 60 kg. da Nur Çınar altın madalya; 45-50 kg. da Zühre Nur Bambul, 60 kg. da Nupelda Ergünüz ve 70+ kg. da Fatma Zehra Kanlı Ada gümüş madalya, 60 kg. da Şerife Nur Tarakçı bronz madalya'nın sahibi oldular. Genel toplamda 3 altın, 6 gümüş, 2 bronz, madalya alan sporcular 6 - 7 Ekim'de Muğla'da yapılacak Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda Ayyıldızlı mayo ile ülkemizi temsil edecekler.

    Tütüncü: "Gururlandık"
    Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepez'in spor okullarında yetişen ve Kepez Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde alt yapıya girerek eğitim gören evlatlarımızın başarılarından gurur duyuyoruz. Başarılarının devam edeceğine ve sadece Kepezimizi ve Antalya'mızı değil Türkiye'mizi temsil ederek başarılar elde edeceklerine inanıyorum" dedi.

    1. 28.9.2018 13:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kepez’e 3 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN