Kepez’e 3 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalya
Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası’na katılan Kepez Belediyespor’un güreşçileri, 3 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya alarak müsabakalara damgasını vurdu.
Muğla Dalyan'da yapılan, Yıldız, Genç, Büyük Bayanlar Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası'nda, Kepez Belediyespor güreşçileri altın, gümüş ve bronz madalyaları topladılar. Sarıgerme Plajı'nda iki gün süren şampiyonaya, 27 ilden 375 güreşçi katıldı.
Kepez madalyaları topladı
Gerçekleştirilen müsabakalarda Yıldız Kızlar kategorisinde Özlem Şimşek, gümüş madalya, Genç Kızlar kategorisinde 45-50 kg. da Zühre Nur Bambul ve 60 kiloda Nur Çınar altın madalya, 60 kg. da Şerife Nur Tarakçı ve Fatma Zehra Kanlı Ada gümüş madalya ve Süeda Özcan bronz madalya aldı. Büyük Bayanlar kategorisinde 60 kg. da Nur Çınar altın madalya; 45-50 kg. da Zühre Nur Bambul, 60 kg. da Nupelda Ergünüz ve 70+ kg. da Fatma Zehra Kanlı Ada gümüş madalya, 60 kg. da Şerife Nur Tarakçı bronz madalya'nın sahibi oldular. Genel toplamda 3 altın, 6 gümüş, 2 bronz, madalya alan sporcular 6 - 7 Ekim'de Muğla'da yapılacak Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda Ayyıldızlı mayo ile ülkemizi temsil edecekler.
Tütüncü: "Gururlandık"
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepez'in spor okullarında yetişen ve Kepez Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde alt yapıya girerek eğitim gören evlatlarımızın başarılarından gurur duyuyoruz. Başarılarının devam edeceğine ve sadece Kepezimizi ve Antalya'mızı değil Türkiye'mizi temsil ederek başarılar elde edeceklerine inanıyorum" dedi.
- 28.9.2018 13:18
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Kepez’e 3 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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