Almanlar önceden biliyordu işte kanıtı! - Galeri - Fotomaç
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Almanlar önceden biliyordu işte kanıtı!

    27 Eylül'de İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen EURO 2024 ev sahipliği oylamasına dair Alman basınının yaptığı 'isabetli tahmin', akıllarda soru işareti oluşturdu.
    28 Eylül 2018 Cuma, 11:18:02 Güncelleme: 11:38:40
    Almanlar önceden biliyordu işte kanıtı!
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    Almanlar önceden biliyordu işte kanıtı!

    EURO 2024'ün ev sahipliği için Almanya ile yarıştığımız oylama, 27 Eylül Perşembe günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Almanlar önceden biliyordu işte kanıtı!
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    Almanlar önceden biliyordu işte kanıtı!

    Turnuvanın ev sahipliği için gerekli ve öne çıkartılan her koşulda Almanya'dan önde olduğumuz oylama, 'sürpriz' şekilde Almanya'nın zaferi ile sonuçlandı.

    Almanlar önceden biliyordu işte kanıtı!
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    Almanlar önceden biliyordu işte kanıtı!

    18 kişilik UEFA Yönetim Kurulu'nda, bir üye sağlık sorunları gerekçesiyle oylamaya katılmayacağını bildirmişti.

    Almanlar önceden biliyordu işte kanıtı!
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    Almanlar önceden biliyordu işte kanıtı!

    Geriye kalan 17 oydan bir tanesi kararsız kalmayı tercih ederken Almanya'ya 12 bize ise 4 oy çıkmıştı.

    Almanlar önceden biliyordu işte kanıtı!
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    Almanlar önceden biliyordu işte kanıtı!

    Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden bir çoğunun temsilcilerinin bulunduğu UEFA Yönetim Kurulu'nda; Hollanda, Macaristan, İspanya ve Bulgaristan, EURO 2024'e bizim ev sahipliği yapmamız için oy kullandı.

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