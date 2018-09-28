27 Eylül'de İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen EURO 2024 ev sahipliği oylamasına dair Alman basınının yaptığı 'isabetli tahmin', akıllarda soru işareti oluşturdu.
28 Eylül 2018 Cuma, 11:18:02
Güncelleme: 11:38:40
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Almanlar önceden biliyordu işte kanıtı!
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EURO 2024'ün ev sahipliği için Almanya ile yarıştığımız oylama, 27 Eylül Perşembe günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
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Almanlar önceden biliyordu işte kanıtı!
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Turnuvanın ev sahipliği için gerekli ve öne çıkartılan her koşulda Almanya'dan önde olduğumuz oylama, 'sürpriz' şekilde Almanya'nın zaferi ile sonuçlandı.
Almanlar önceden biliyordu işte kanıtı!
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18 kişilik UEFA Yönetim Kurulu'nda, bir üye sağlık sorunları gerekçesiyle oylamaya katılmayacağını bildirmişti.
Almanlar önceden biliyordu işte kanıtı!
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Geriye kalan 17 oydan bir tanesi kararsız kalmayı tercih ederken Almanya'ya 12 bize ise 4 oy çıkmıştı.
Almanlar önceden biliyordu işte kanıtı!
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Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden bir çoğunun temsilcilerinin bulunduğu UEFA Yönetim Kurulu'nda; Hollanda, Macaristan, İspanya ve Bulgaristan, EURO 2024'e bizim ev sahipliği yapmamız için oy kullandı.