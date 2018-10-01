Başkan Erdoğan'dan EURO 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Euro 2024'ün Almanya'ya verilmesiyle ilgili değerlendirme yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın EURO 2024'ü Almanya'da düzenlenmesi yönünde karar vermesini yorumladı.
Türkiye'nin de aday olduğu yarışta Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024, Almanya'ya verilmişti.
Habertürk'te yer alan habere göre; Almanya ziyareti kapsamında Köln'de gazetecilerle bir araya gelen Başkan Erdoğan'a bu konu soruldu.
Başkan Erdoğan, "Açık konuşayım, çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki dünya kupasını veriyorsun, bir Avrupa kupasını veriyorsun. Aynı ülkede bunu yapıyorsun. Türkiye'ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern ve kilometre olarak çok daha iyi tesislerimiz var. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk." diyerek yanıt verdi.
- 1.10.2018 10:45
- Güncelleme: 1.10.2018 11:15
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 33
Yorum
BJK'li He Besiktas'i geçen hafta ezmislerdi ya... Senol Günes'in inadina ve korkakligina dua etsinler !
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 33
Yorum
Bu nedir ? Yaw aatif hiç FB'nin ilk 11 oyuncusu olabilir mi ? Ekici bile daha iyi.. Hele Harun nasil bir kaleci. Topal artik ayak uyduramiyor..
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Bursaspor galibiyeti unuttu
Toplam 1
Yorum
BETER OLSUNLAR BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİ ALT KÜME SİZİ BEKLİYOR.
Başkan Erdoğan'dan EURO 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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