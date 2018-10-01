Başkan Erdoğan'dan EURO 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk – Fotomaç – 01 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Başkan Erdoğan'dan yorumu: Masraftan kurtulduk

    Başkan Erdoğan'dan EURO 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

    Başkan , 'ün Almanya'ya verilmesiyle ilgili değerlendirme yaptı.

    Başkan , 'nın 'ü Almanya'da düzenlenmesi yönünde karar vermesini yorumladı.

    Türkiye'nin de aday olduğu yarışta Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024, Almanya'ya verilmişti.

    Habertürk'te yer alan habere göre; Almanya ziyareti kapsamında Köln'de gazetecilerle bir araya gelen Başkan Erdoğan'a bu konu soruldu.

    Başkan Erdoğan, "Açık konuşayım, çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki dünya kupasını veriyorsun, bir Avrupa kupasını veriyorsun. Aynı ülkede bunu yapıyorsun. Türkiye'ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern ve kilometre olarak çok daha iyi tesislerimiz var. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk." diyerek yanıt verdi.

    1. 1.10.2018 10:45
    2. Güncelleme: 1.10.2018 11:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan EURO 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN