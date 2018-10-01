Altınordu U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Finlandiya’nın Helsinki takımını 3 Ekim Çarşamba günü konuk edecek.
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    ’nun Avrupa heyecanı

    Altınordu’nun Avrupa heyecanı

    U19 takımı 'nde Finlandiya’nın Helsinki takımını 3 Ekim Çarşamba günü konuk edecek.

    U19 Takımı, iki sezon aradan sonra yeniden mücadele edeceği 'nde 3 Ekim Çarşamba günü Finlandiya'nın Helsinki ekibiyle sahasında karşılaşacak. Bornova Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Futbolseverler, bu Avrupa maçı heyecanını ücretsiz olarak izleyebilecek. Ayrıca Evka-3 metro istasyonu önünden Bornova Stadı'na maç sonuna kadar düzenli olarak ring otobüsleri kaldırılacak.

    Süper Kupa'yı kazandı

    Altınordu U19 takımı, 2017-2018 sezonunu şampiyonu olarak tamamlayıp, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Önce Elit U19 1. Lig'i 34 maçta 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle en yakın rakibinin 25 puan önünde ilk sırada bitiren Altınordu, bu sonuçla finali oynamaya hak kazandı. Elit U19 lideri Bursaspor'u finalde 2-1'lik skorla devre ışı bırakan gençler, böylelikle ülkemizi Galatasaray ile birlikte UEFA Gençlik Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı.

    3. Tur'a kadar yükseldi

    Altınordu, iki sezon önce de UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele etmişti. Kırmızı-lacivertli gençler, İlk turda 'ın takımını 5-0 ve 1-1, ikinci turda ise Çekya'nın ekibini 6-2 ve 3-2'lik skorlarla elemişti. Altınordu U19 , play-off niteliğindeki 3. Tur karşılaşmasında ise İspanyol takımı 'e 'de 2-0 yenilerek elenmiş ancak bir Türk ekibinin bu kupadaki en iyi derecesini elde etmeyi başarmıştı.

    1. 1.10.2018 10:04
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