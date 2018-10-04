Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında karşı karşıya geleceği İzmir temsilcisi Göztepe ile 10. kez mücadele edecek.
Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Kasımpaşa ama daha sonra üst üste 3 yenilgi alan Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Göztepe ile oynayacak. Göztepe ile Süper Lig'de 10. maçına çıkacak olan Paşa, geride kalan 9 mücadelede 5 beraberlik alırken, 4 kez de 3 puan alan taraf oldu.
MUSTAFA DENİZLİ İLE İLK MAÇ
Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından Mustafa Denizli ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Kariyerinde ilk kez Kasımpaşa'yı çalıştıracak olan Denizli, lacivert-beyazlı takımın başında ilk sınavını Göztepe maçında verecek.
TEK EKSİK KHALİLİ
Kasımpaşa, sarı-kırmızılılar karşısına kadrosunda tek eksikle çıkacak. Paşa'da sakatlığı devam eden İsveçli futbolcu Abdul Rahman Khalili, Göztepe maçı kadrosunda yer alamayacak. İlk hafta Çaykur Rizespor karşısında alınan galibiyette büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcunun yerine Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin David Pavelka'ya forma şansı tanıması bekleniyor.
DÜDÜK HALİS ÖZKAHYA'DA
Kasımpaşa- Göztepe mücadelesinde hakem Halis Özkahya görev yapacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Mehmet Cem Hanoğlu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
- 4.10.2018 10:59
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Penaltı isyanı!
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taraftar Ülkemizdeki G.S düşmanları kına yakmışlardır
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
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eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
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1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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