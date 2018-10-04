Kasımpaşa, Göztepe’yi ağırlıyor – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    , ’yi ağırlıyor

    Kasımpaşa, Göztepe’yi ağırlıyor

    , ’in 8. haftasında karşı karşıya geleceği temsilcisi ile 10. kez mücadele edecek.

    , 'in 8. haftasında karşı karşıya geleceği temsilcisi ile 10. kez mücadele edecek.

    Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Kasımpaşa ama daha sonra üst üste 3 yenilgi alan Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın 20.00'de Stadı'nda Göztepe ile oynayacak. Göztepe ile Süper Lig'de 10. maçına çıkacak olan Paşa, geride kalan 9 mücadelede 5 beraberlik alırken, 4 kez de 3 puan alan taraf oldu.

    MUSTAFA DENİZLİ İLE İLK MAÇ
    Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Kariyerinde ilk kez Kasımpaşa'yı çalıştıracak olan Denizli, lacivert-beyazlı takımın başında ilk sınavını Göztepe maçında verecek.

    TEK EKSİK KHALİLİ
    Kasımpaşa, sarı-kırmızılılar karşısına kadrosunda tek eksikle çıkacak. Paşa'da sakatlığı devam eden İsveçli futbolcu Abdul Rahman Khalili, Göztepe maçı kadrosunda yer alamayacak. İlk hafta karşısında alınan galibiyette büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcunun yerine Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin David Pavelka'ya forma şansı tanıması bekleniyor.

    DÜDÜK HALİS ÖZKAHYA'DA
    Kasımpaşa- Göztepe mücadelesinde hakem Halis Özkahya görev yapacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Mehmet Cem Hanoğlu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
    1. 4.10.2018 10:59
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