Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    - maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    , ’in 8. haftasında karşı karşıya geleceği temsilcisi ile 10. kez mücadele edecek. Peki Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu karşılaşmanın detayları ve canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

    ile Süper Lig'de 10. maçına çıkacak olan Paşa, geride kalan 9 mücadelede 5 beraberlik alırken, 4 kez de 3 puan alan taraf oldu.

    Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan ama daha sonra üst üste 3 yenilgi alan Kasımpaşa, 'in 8. haftasında bu akşam saat 20.00'de Stadı'nda Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadeleyi yönetecek. Kasımpaşa - Göztepe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

    MUSTAFA DENİZLİ İLE İLK MAÇ
    Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Kariyerinde ilk kez Kasımpaşa'yı çalıştıracak olan Denizli, lacivert-beyazlı takımın başında ilk sınavını Göztepe maçında verecek.

    TEK EKSİK KHALİLİ
    Kasımpaşa, sarı-kırmızılılar karşısına kadrosunda tek eksikle çıkacak. Paşa'da sakatlığı devam eden İsveçli futbolcu Abdul Rahman Khalili, Göztepe maçı kadrosunda yer alamayacak. İlk hafta karşısında alınan galibiyette büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcunun yerine Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin David Pavelka'ya forma şansı tanıması bekleniyor.

    DÜDÜK HALİS ÖZKAHYA'DA
    Kasımpaşa- Göztepe mücadelesinde hakem Halis Özkahya görev yapacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Mehmet Cem Hanoğlu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

    1. 5.10.2018 14:41
    2. Güncelleme: 5.10.2018 15:22
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