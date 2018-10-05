Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında karşı karşıya geleceği İzmir temsilcisi Göztepe ile 10. kez mücadele edecek. Peki Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu karşılaşmanın detayları ve canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Göztepe ile Süper Lig'de 10. maçına çıkacak olan Paşa, geride kalan 9 mücadelede 5 beraberlik alırken, 4 kez de 3 puan alan taraf oldu.
Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Kasımpaşa ama daha sonra üst üste 3 yenilgi alan Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Kasımpaşa - Göztepe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
MUSTAFA DENİZLİ İLE İLK MAÇ
Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından Mustafa Denizli ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Kariyerinde ilk kez Kasımpaşa'yı çalıştıracak olan Denizli, lacivert-beyazlı takımın başında ilk sınavını Göztepe maçında verecek.
TEK EKSİK KHALİLİ
Kasımpaşa, sarı-kırmızılılar karşısına kadrosunda tek eksikle çıkacak. Paşa'da sakatlığı devam eden İsveçli futbolcu Abdul Rahman Khalili, Göztepe maçı kadrosunda yer alamayacak. İlk hafta Çaykur Rizespor karşısında alınan galibiyette büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcunun yerine Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin David Pavelka'ya forma şansı tanıması bekleniyor.
DÜDÜK HALİS ÖZKAHYA'DA
Kasımpaşa- Göztepe mücadelesinde hakem Halis Özkahya görev yapacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Mehmet Cem Hanoğlu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
- 5.10.2018 14:41
- Güncelleme: 5.10.2018 15:22
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 7
Yorum
KURT ADAM Şenol hoca, artık kafan çalışmıyor. Bırak bu işi. Git torunlarını sev. Geçen yıl şampiyonluktan ettin. Bu yıl ise oynattığın futbol ortada.
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Oumar Niasse Galatasaray'a çok yakın!
Toplam 2
Yorum
serdar akay_transfer ve gs :)))) son 6.7 yılda yapılan transferlerden 100 milyon € zarar etmiş 1 gs ,bu yılda gönderilmeye çalışılan transferler.belhande,maicon,fegholi vs..
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam"
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ aynen öyle sahaya saçma sapan bir kadro ile çıkarak rakibini küçümsedin ! sen ve sahadaki futbolcularda hiç ciddiyet yoktu !
Kasımpaşa - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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