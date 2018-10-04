Kasımpaşa'nın konuğu Göztepe
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    'nın konuğu

    Kasımpaşa'nın konuğu Göztepe

    Lacivert-beyazlı takım, yeni teknik direktörü yönetimindeki ilk maçında yarın ile karşılaşacak

    , Spor Toto 'in 8. haftasında yarın 'yi konuk edecek.

    Kasımpaşa Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

    Lacivert-beyazlı takım, yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkacak.

    Süper Lig'deki ilk 4 maçını kazanan ancak son 3 haftada puan alamayan Kasımpaşa, Mustafa Denizli yönetiminde Göztepe'yi mağlup ederek kötü gidişe son vermeye çalışacak. Lacivert-beyazlılarda sakatlığı süren Abdul Rahman Khalili dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

    Süper Lig'e iyi başlayamamasına karşın çıktığı son 3 müsabakayı kazanan Bayram Bektaş yönetimindeki Göztepe ise Kasımpaşa'yı da mağlup etmesi halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.

    1. 4.10.2018 10:32
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