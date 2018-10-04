Lacivert-beyazlı takım, yeni teknik direktörü Mustafa Denizli yönetimindeki ilk maçında yarın Göztepe ile karşılaşacak
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Lacivert-beyazlı takım, yeni teknik direktörü Mustafa Denizli ile ilk maçına çıkacak.
Süper Lig'deki ilk 4 maçını kazanan ancak son 3 haftada puan alamayan Kasımpaşa, Mustafa Denizli yönetiminde Göztepe'yi mağlup ederek kötü gidişe son vermeye çalışacak. Lacivert-beyazlılarda sakatlığı süren Abdul Rahman Khalili dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Süper Lig'e iyi başlayamamasına karşın çıktığı son 3 müsabakayı kazanan Bayram Bektaş yönetimindeki Göztepe ise Kasımpaşa'yı da mağlup etmesi halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.
- 4.10.2018 10:32
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eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
Kasımpaşa'nın konuğu Göztepe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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