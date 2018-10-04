Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Lacivert-beyazlı takım, yeni teknik direktörü Mustafa Denizli ile ilk maçına çıkacak.

Süper Lig'deki ilk 4 maçını kazanan ancak son 3 haftada puan alamayan Kasımpaşa, Mustafa Denizli yönetiminde Göztepe'yi mağlup ederek kötü gidişe son vermeye çalışacak. Lacivert-beyazlılarda sakatlığı süren Abdul Rahman Khalili dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Süper Lig'e iyi başlayamamasına karşın çıktığı son 3 müsabakayı kazanan Bayram Bektaş yönetimindeki Göztepe ise Kasımpaşa'yı da mağlup etmesi halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.