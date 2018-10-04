Denizli'yle Avrupa'ya – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Denizli'yle Avrupa'ya

    Denizli'yle Avrupa'ya
    'NIN yeni teknik direktörü , medya ile buluştu. Lacivert-beyazlılarla önemli hedeflerinin olduğunu vurgulayan Denizli, "Benim de takımın da önünde önemli hedefler var. İnşallah sezon sonu bu hedeflere varıp, önümüzdeki sezon da Avrupa'da ülkemizi temsil ederiz" dedi. ve 'le de rakip olmasıyla ilgili olarak usta çalıştırıcı, "Terim ve Güneş ile güzel bir yarış olacak" yorumunu yaptı.
    1. 4.10.2018
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