Rodrigues ve Belhandaya talip var! - Galeri - Fotomaç
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Rodrigues ve Belhanda'ya talip var!
Galatasaray'ın iki yıldız ismi Younes Belhanda ve Garry Rodrigues, Avrupa takımlarının radarına girdi.
4 Ekim 2018 Perşembe, 09:31:40
Güncelleme: 09:40:24
Rodrigues ve Belhanda'ya talip var!
Galatasaray'ın iki yıldız ismi Younes Belhanda ve Garry Rodrigues, Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.
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Rodrigues ve Belhanda'ya talip var!
İngiliz ve İspanyol kulüplerinin teknik adamlarının Rodrigues'i, Fransız takımlarının ise Belhanda'yı çıplak gözle izlemek için Porto karşılaşmasına geldiği ifade edildi.
Rodrigues ve Belhanda'ya talip var!
Garry Rodrigues'i izlemek için Portekiz'de bulunan Premier Lig kulüplerinin Newcastle United ve Southampton olduğu iddia edilirken Villarreal'in de Rodrigues için gözlemci gönderdiği aktarıldı.
Rodrigues ve Belhanda'ya talip var!
3.5 milyon Euro karşılığında PAOK'tan transfer edilen Rodrigues, Galatasaray formasını 66 kez giyerken 15 gol 14 asist katkısında bulundu.
Rodrigues ve Belhanda'ya talip var!
Younes Belhanda'yı izlemeye gelen Fransız ekiplerinin ise Nantes ve Nice olduğu ileri sürüldü.