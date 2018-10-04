Rodrigues ve Belhandaya talip var! - Galeri - Fotomaç
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Rodrigues ve Belhanda'ya talip var!

    Galatasaray'ın iki yıldız ismi Younes Belhanda ve Garry Rodrigues, Avrupa takımlarının radarına girdi.
    4 Ekim 2018 Perşembe, 09:31:40 Güncelleme: 09:40:24
    Rodrigues ve Belhanda'ya talip var!
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    Rodrigues ve Belhandaya talip var!

    Galatasaray'ın iki yıldız ismi Younes Belhanda ve Garry Rodrigues, Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Rodrigues ve Belhanda'ya talip var!
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    Rodrigues ve Belhandaya talip var!

    İngiliz ve İspanyol kulüplerinin teknik adamlarının Rodrigues'i, Fransız takımlarının ise Belhanda'yı çıplak gözle izlemek için Porto karşılaşmasına geldiği ifade edildi.

    Rodrigues ve Belhanda'ya talip var!
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    Rodrigues ve Belhandaya talip var!

    Garry Rodrigues'i izlemek için Portekiz'de bulunan Premier Lig kulüplerinin Newcastle United ve Southampton olduğu iddia edilirken Villarreal'in de Rodrigues için gözlemci gönderdiği aktarıldı.

    Rodrigues ve Belhanda'ya talip var!
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    Rodrigues ve Belhandaya talip var!

    3.5 milyon Euro karşılığında PAOK'tan transfer edilen Rodrigues, Galatasaray formasını 66 kez giyerken 15 gol 14 asist katkısında bulundu.

    Rodrigues ve Belhanda'ya talip var!
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    Rodrigues ve Belhandaya talip var!

    Younes Belhanda'yı izlemeye gelen Fransız ekiplerinin ise Nantes ve Nice olduğu ileri sürüldü.

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