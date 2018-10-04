Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı aldı. Son gelişmeleri A Spor Dış Haberler Editörü Ali Baransel aktardı.
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